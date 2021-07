Le amichevoli del Parma: il 1° agosto partita con il Sassuolo al Tardini

Il Parma calcio ha reso noti alcuni aggiornamenti sulle amichevoli di queste settimane.

Sabato 30 giugno, inizialmente, era in programma un test a Collecchio contro la Giana Erminio, che però ha comunicato l’indisponibilità a poter scendere in campo in quella data. Quel giorno, quindi, i ragazzi di Mister Maresca disputeranno una partita d’allenamento contro il Parma Primavera.

Al Tardini, invece, alle 20:30 di domenica 1 agosto è in programma una sfida contro un’avversaria di serie A: i crociati infatti scenderanno in campo contro il Sassuolo.

Questo dunque il programma aggiornato:

– Oggi (sabato 24 luglio), ore 17.30, Trento-Parma a San Michele All’Adige (Diretta Streaming sui canali Facebook, Twitter e Youtube del Parma Calcio).

– Sabato 30 luglio, ore 18.30, Parma-Parma Primavera al Centro Sportivo di Collecchio.

– Domenica 1 agosto, ore 20.30, Parma-Sassuolo allo stadio Ennio Tardini.