"Colpo in difesa per il Crotone. Secondo quanto riportato da SkySport - scrive Tuttomercatoweb - il club calabrese avrebbe chiuso per l'arrivo dell'ex difensore del Parma Bruno Alves. Il nazionale portoghese torna, così, in Italia a poche settimane dalla sua firma con il Famalicao, club con il quale si è creata una frattura insanabile che ha portato alla risoluzione del biennale firmato pochissimo tempo fa".

