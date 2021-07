Vaccinazioni anti covid, oggi al Pala Ponti il turno di Gigi Buffon. Il portierone crociato al centro vaccinale di Moletolo, insieme ad altri giocatori e membri dello staff del Parma Calcio, per la prima dose di immunizzazione

In campo, per sconfiggere il covid. Un segnale molto importante quello che, nella giornata di oggi al Pala Ponti di Moletolo, alcuni giocatori e membri dello staff del Parma Calcio, tra cui Gigi Buffon, hanno mostrato a tutta la collettività. Capitanati dal portiere campione del mondo, questo pomeriggio i crociati hanno infatti ricevuto la prima dose di vaccino contro il coronavirus. Sguardi tra il sorpreso e l’incredulo, quelli dei tanti presenti al centro vaccinale dell’Ausl di Parma, che per un attimo hanno avuto la fortuna di sostare nei punti di attesa a pochi metri dai propri beniamini.

“Vaccinarsi è un gesto di responsabilità ed un dovere – ha commentato la Commissaria straordinaria dell’Ausl di Parma Anna Maria Petrini – e sono convinta che quanto fatto oggi da Gigi Buffon e da altri atleti del Parma Calcio sarà di esempio per tanti, anche per chi nutre ancora qualche dubbio. Immunizzarsi contro il covid – ha concluso Petrini - ci rende compagni di squadra di questi campioni e ci permetterà di vincere questa fondamentale partita.”

COME FARE PER PRENOTARE

Per fissare l’appuntamento è necessario: chiamare il numero verde 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13): rivolgersi agli sportelli unici CUP dell’AUSL o alle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; on line, tramite CUPWEB. Quest’ultima modalità non è utilizzabile per prenotare la vaccinazione con il farmaco Janssen (Johnson&Johnson).