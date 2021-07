Il Parma ha comunicato che l’amichevole tra Parma e Sassuolo, in programma domani alle 20,30 al Tardini, sarà trasmessa in diretta da Sky Sport (Canale 202). L’incontro verrà trasmesso anche in streaming sui canali ufficiali del club, ma lo streaming sarà usufruibile solo dall’estero, mentre per l’Italia i diritti della gara sono stati acquisiti dalla piattaforma di Sky.

