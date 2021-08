Buffon: "Come un artista continuo a giocare per appagamento e narcisismo"

"La Juve sta benone, gode di ottima salute e ha un grande portiere. Io mi sento un artista e non ho voluto smettere perché credo che un artista coltivi sempre il desiderio di mettere in mostra il gesto, se ancora ne è capace, per appagamento personale e una certa dose di narcisismo". Gigi Buffon, intervistato da "Repubblica", prova a spiegare così la scelta di andare avanti, a 43 anni, ripartendo da Parma e dalla serie B.

"Prima di decidere ho ascoltato la mente per capire se avevo ancora le energie necessarie alla sfida, poi il cuore, perché senza cuore non puoi vincere neppure a briscola - racconta - Con la testa sono oltre il calcio già da qualche tempo. Ho molti altri interessi e non vedo l’ora di dedicarci lo spazio che meritano. Ho dimostrato in questi ultimi due anni di saper essere realista. Sono una complicata persona semplice che si alimenta attraverso i sogni, anche se molti di essi si rivelano illusioni o utopie. Tornare a Parma mi emoziona, lì ci sono le radici, è il vestito giusto sulla persona giusta, non il viale spelacchiato di un tramonto". E dopo Parma? Detto che non ha alcun accordo per tornare alla Juve in veste di dirigente, Buffon non si preclude nulla: "Dove sarà la mia sesta vita? Non lo so, forse in un altrove che ancora mi stupirà. Non avrei mai creduto di poter giungere a 43 anni con questa integrità fisica e psichica, il regalo più grande che mi sono fatto è stato sorprendere me stesso".