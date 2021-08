La terza maglia del Parma è tutta nera e dedicata alla lotta contro le discriminazioni

Dopo il grande successo della maglia “Black Lives Matter”, proposta nello scorso campionato in occasione del match con il Sassuolo, il club rilancia il suo impegno con la terza divisa per l’intera stagione 2021-22, che si presenta tutta nera con loghi in elegante oro e argento. Una casacca che simboleggia ancora una volta quanto sia fondamentale per la nostra società il contrasto contro ogni discriminazione nello sport e nella vita di tutti i giorni, una tematica importante per la quale il Parma prende una posizione chiara e netta, fedele ai valori che rappresenta e con la volontà di sensibilizzare tramite azioni concrete. L’ultima, proprio in occasione dell’utilizzo della maglia “Black Lives Matter”, ha visto una donazione benefica all’associazione Ciac Onlus e alla Fondation Lilian Thuram.

Per il lancio della terza maglia, l’evidente ispirazione è quella agli iconici manifesti cinematografici dei film hollywoodiani. I quattro calciatori rappresentati – Juan Francisco Brunetta, Drissa Camara, Stanco Jurić e Franco Vázquez – diventano, quindi, i protagonisti di questo ‘film’, supereroi pronti a combattere contro ogni forma di discriminazione dentro e fuori dal campo.

Dalla vestibilità aderente, la divisa ha lo stesso collo in costina della prima maglia tagliato a V e chiuso da due profili di tessuto incrociati. Al suo interno la lunetta propone, stampata in transfer, una moderna grafica che mette in risalto alcune parole chiave legate al tema della discriminazione. Sul retro compare appunto la scritta in oro “Against All Discrimination” voluta per sottolineare con forza uno dei valori cardine del Club e sensibilizzare su un tema importantissimo come quello dell’uguaglianza, dell’unione e della fratellanza contro le differenze.

Anche la terza casacca, come la divisa home e away, è stata realizzata in tessuto tecnico antivirale e antibatterico Ti-energy 3.0.