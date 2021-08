Krause annuncia alla sua maniera l'ingaggio di Tutino

Il presidente del Parma Kyle Krause ha scelto come al solito di annunciare il nuovo ingaggio del Parma con un Twit: nessuna parola ma le immagini di una firma e la bandiera italiana. Nemmeno troppo criptico, quindi, visto che ormai da giorni si parla insistentemente dell'acquisto di Gennaro Tutino. Probabile che già in giornata arrivi il comunicato ufficiale del club. Non è escluso che Tutino possa essere già in campo domenica nel debutto dei crociati in Coppa Italia contro il Lecce.

