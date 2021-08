Radio Parma emittente ufficiale del Parma Calcio. Già da domani col Frosinone

La notizia è importante ed ha a che fare con l’intramontabile fascino delle partite di calcio seguite alla radio. Certo, c’è la televisione, e in più le gare ci possono accompagnare ovunque, sugli smartphone, sui tablet o sui computer di casa. Ma senza voler fare i nostalgici, quanto è emozionante una partita seguita alla radio? E infatti la cara vecchia radio, che qualcuno dava per estinta trent’anni fa, resiste eccome e resta centrale nel raccontare gli avvenimenti sportivi e ovviamente per fare compagnia agli ascoltatori con musica, intrattenimento e notizie sempre aggiornate in tempo reale.

Ed ecco la novità, dedicata in particolare a tutti i tifosi del Parma: dalla stagione calcistica 2021-2022 sarà «Radio Parma», la prima radio privata nata in Italia nel lontano 1975, l’emittente ufficiale della squadra crociata. Si comincia domani sera, con l’inizio del campionato di serie B che vedrà il Parma impegnato in trasferta contro il Frosinone.

L’intesa tra il club del presidente Krause e il «Gruppo Gazzetta», che comprende «Radio Parma», «12 Tv Parma» e «Gazzetta di Parma», è stata ufficializzata nei giorni scorsi. Grazie a questo accordo, si arricchisce ulteriormente la presenza informativa di tutti i mezzi del «Gruppo Gazzetta» legata al Parma calcio, con una copertura ad ampio raggio dedicata ai supporter crociati, oggi ancor più importante considerato che gli accessi negli stadi sono contingentati a causa delle norme anti Covid. Così le radiocronache delle partite della squadra di Maresca, in esclusiva su «Radio Parma», rappresenteranno un’occasione in più per seguire da vicino la nuova stagione calcistica. «Radio Parma diretta calcio» partirà domani sera alle 20,15 con i primi collegamenti da Frosinone, con le notizie del prepartita e le formazioni ufficiali, grazie anche alle voci degli inviati della «Gazzetta di Parma». Poi, alle 20,30, via alla radiocronaca diretta. Frosinone-Parma sarà raccontata da Carlo Chiesa in tandem con Alberto Dallatana.

Poi, nelle successive partite stagionali, si alterneranno al microfono i giornalisti di «Radio Tv Parma» oltre ad altri opinionisti. Da non dimenticare che «Radio Parma» seguirà giorno per giorno la stagione del Parma anche con «Palla in Tribuna»: l’ormai consolidata rubrica dell’emittente cittadina tornerà in onda dalla prossima settimana, come sempre in diretta dalle 14 alle 15, dal lunedì al venerdì, con interviste e commenti legati al Parma e al campionato di serie B, con le conduzioni di Marco Balestrazzi, Alberto Dallatana e Alberto Rugolotto. Ma intanto si comincia con la radiocronaca diretta di Frosinone-Parma: l’appuntamento è dunque per domani sera, dalle 20,15, in Fm sui 102 e 104 Mhz di «Radio Parma».

red.spo.