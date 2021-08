Campionato al via, dai Parma! Stasera la prima tappa a Frosinone

Saranno trentotto tappe aspre, fosse il Giro d'Italia trentotto volte su e giù dal Gavia o dallo Stelvio: questa è la serie B, difficile e complicata, dura e senza respiro. Lo ha dimostrato la sfida di Coppa Italia contro il Lecce e, ne siamo sicuri, lo dirà anche la gara di stasera a Frosinone (speriamo con un altro risultato però).



Perché questo campionato è così difficile? Perché ogni squadra ha un proprio obbiettivo, da raggiungere lottando con i denti; perché nessuno ci sta ad arrendersi; perché ci sono speranze in campo, dei club e dei singoli. In più siamo in pieno «mercato», le voci destabilizzano. Chi resta chi parte chi può salire di categoria chi scendere, così tutto d'un fiato senza pause (leggi virgole).



Il Parma arriva alla sfida con il Frosinone dopo il ko in Coppa Italia. Inutile nascondersi, per come è arrivata l'eliminazione patita al Tardini, ha lasciato il segno. Non fosse altro per la perdita di Inglese, appena rientrato. Senza dimenticare gli errori grossolani commessi. Anzi, meglio dimenticare. Resettare ora si usa dire, una volta nel mondo dell'italica pedata si affermava che tornare in campo era la medicina migliore. Il Parma ci torna stasera, alle 20,30: opening day si chiama, tutti i riflettori sui crociati, sul Frosinone, sulla sfida Buffon-Grosso: la B dà spettacolo ed è seguita in mezza Europa, anzi in mezzo mondo.



Ieri, alla vigilia, Enzo Maresca ha affermato con decisione che proseguirà nel cammino svolto sino ad ora: quindi nessun ripensamento, oggi si vedrà il Parma che studia dal 12 luglio scorso (primo giorno di ritiro). Serviranno però alcune doti imprescindibili: carattere, determinazione, coraggio e forza fisica. Già detto più volte, può essere l'obiezione di molti. Obiezione peraltro corretta, va detto.



Oggi però Maresca, nel suo Parma, potrà probabilmente contare sull'esperienza di Buffon, Schiattarella e Tutino, un giocatore per reparto sull'asse centrale: la speranza è che sappiano cambiare proprio l'aspetto caratteriale di una squadra apparsa inspiegabilmente fragile. Anche se parlare di strascichi della passata stagione sembra un po' forzato.

E ormai è forzato ripensare anche alla stagione di serie B 2017-'18 quando il Parma, all'ultimo secondo dell'ultima giornata, fu promosso in A proprio ai danni del Frosinone. Di quella squadra questa sera in campo ci saranno tra i padroni di casa Brighenti, Maiello e Ciano mentre nel Parma solo Gagliolo e Iacoponi.

Meglio pensare al presente e al futuro, a Maresca che non cambia la sua filosofia per non generare altre insicurezze e a un Parma che per un altro mese andrà alla ricerca della sua identità. Senza dimenticare, si spera, che si gioca nell'aspra serie B.