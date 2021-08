"Tutti o nessuno"per i Boys, ma qualcuno in Nord ci sarà

"Nel cuor della battaglia guarda verso nord, noi saremo la", firmato "Gioventù Parma". Lo striscione è comparso poche ora prima dell'esordio casalingo del Parma in serie B contro il Benevento. Uno striscione che fa da contraltare alla scelta "tutti o nessuno" dei Boys: che non seguiranno il match in Nord al Tardini. Come peraltro è successo nelle amichevoli con Sassuolo e Inter e con il Lecce nel match di Coppa Italia. Non è l'unico gruppo ultras che ha fatto una scelta del genere, in risposta alle limitazioni anti-covid attivate per gli eventi sportivi.