(Prossimo avversario) Il Pordenone esonera l'ex crociato Paci: "Inizio negativo"

Salta la prima panchina in serie B dopo appena due giornate: Massimo Paci non è più l’allenatore del Pordenone. Il club rammarro - attraverso una nota - ha ufficializzato il suo esonero e quello del mister in seconda Roberto Guana. "Siamo profondamente amareggiati nel prendere questa decisione - dichiara il presidente Mauro Lovisa -. Per la conoscenza di calcio e la dedizione al lavoro di mister Paci e del suo secondo Guana, oltre che per lo spessore umano di entrambi. L'inizio di stagione, purtroppo, è stato davvero negativo - per risultati, ma soprattutto identità di gioco - e abbiamo ritenuto questo provvedimento inevitabile. Una sconfitta per la società, che, come ripeto sempre, viene prima di tutto: nei momenti positivi quanto in quelli difficili". Paci nelle prime due gare di campionato ha perso entrambe le sfide: la prima in casa contro il Perugia per 1-0 e la seconda sul campo della Spal per 5-0.

