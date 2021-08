Brugman, uno degli “esodati” dell’ultima ora non convocato sabato per la gara vinta con il Benevento, potrebbe finire al Como. Il centrocampista sarebbe già nella città lombarda per chiudere e per le visite mediche. Non resta che aspettare. Intanto il presidente Kyle Krause con il solito Tweet ha ufficializzato l'acquisto di Del Prato, un innesto importante per una squadra che ieri sera ha colto la sua prima vittoria stagionale.