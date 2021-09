Parma calcio, pugno duro: esuberi fuori lista

Sono state consegnate ieri le liste dei giocatori utilizzabili in serie B e anche se niente di ufficiale è stato annunciato, né la Lega le ha pubblicate, è trapelato che il Parma ha lasciato fuori i giocatori considerati in esubero anche se non è riuscito a piazzarli nella sessione estiva del mercato. Non solo Sepe, Sprocati, Laurini e Siligardi, rimasti a parte per tutta l'estate, ma anche Simone Iacoponi che pure aveva fatto i due ritiri con il gruppo e si era visto assegnare il numero di maglia, sono dunque definitivamente fuori dal progetto del nuovo Parma e dovranno o rescindere il loro contratto per cercarsi una sistemazione da svincolati o aspettare nuove chance nel mercato invernale che si aprirà in gennaio. Per Karamoh invece in serata ha preso corpo l'ipotesi del passaggio al Karagumruk, club di Istanbul che già ospita vecchie conoscenze del nostro campionato come Biglia, Viviano e Bertolacci ed è allenato dal 32 enne italiano Francesco Farioli, ex assistente di De Zerbi.

Insomma, il presidente alla fine della fiera ha operato una totale rivoluzione, Del Parma ante-Krause attualmente sono in rosa solo Inglese, Colombi e Camara.



Qui Collecchio Intanto i crociati sono tornati in campo ieri a Collecchio sostenendo una doppia seduta d’allenamento. Al mattino, dopo il consueto riscaldamento, la squadra ha svolto dei torelli, un’esercitazione tecnica e un lavoro fisico con la palla. Nel pomeriggio invece partitella in famiglia. I crociati torneranno in campo oggi per una seduta mattutina.



Nazionali Dennis Man è andato in gol l'altra sera in Islanda con la Romania. Sua la prima rete (facile facile) nello 0-2 finale. Quasi 90' in campo per Benedyczak con l'Under 21 polacca che ha superato ieri la Lettonia in una gara di qualificazione per gli Europei. Turk con l'Under 21 slovena ha giocato titolare capitolando proprio al 90' contro la Repubblica ceca. ieri sera erano in programma partite del Belgio (Dierckx) e della Svizzera (Sohm) Under 21.



Chi va, chi torna E se Bruno Alves ha firmato per la formazione ateniese di serie A greca Apollon Smyrnis (ci gioca anche l'ex Bologna Mounier), Matteo Lucarelli, figlio di Alessandro, torna alla base avendo rescisso il contratto con la Turris. Un'altra collocazione la discuterà in casa con il responsabile dell'area prestiti...



Nuovi numeri Intanto gli ultimi arrivati hanno scelto il loro numero di maglia. Danilo s'è preso il 5 ancora caldo perché lasciato libero da Gagliolo. Coulibaly indosserà il 26, Cobbaut l'abbiamo già visto con il 25 mentre Delprato si è preso il 15.