Tanti sorrisi, tantissima nostalgia e... un po' di Parma del presente. Eh sì, visto che in questo tris di fuoriclasse uno indossa ancora adesso la casacca crociata, parafrasando il post di Gigi Buffon. Il selfie del numero uno del Parma, solo su Instagram, ha già 185 mila like. Alcuni dei quali, come si vede, decisamente "famosi". Ecco Gigi Buffon, Liliam Thuram e Daniel Bravo in... "un tranquillo giovedì".

© RIPRODUZIONE RISERVATA