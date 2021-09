Il Parma femminile è "targato" Opem. Il ringraziamento (social) di Krause

Parma Calcio 1913 è lieto di annunciare che OPEM S.P.A., industria manifatturiera di impianti di processo di alta produttività e performaces, destinati alle grandi industrie alimentari, sarà il main sponsor della propria 1^ Squadra Femminile che domani, Domenica 19 Settembre 2021, farà il suo debutto nel Campionato Regionale di Eccellenza Femminile.

OPEM è da sempre orientata alla sostenibilità, come lo dimostra la compattezza degli impianti per occupare meno spazi, la bellezza degli impianti, il minor consumo di energia necessaria al funzionamento degli impianti, il minor consumo di imballo, senza parlare del nuovo stabilimento nell’area Industriale SPIP costruito rigorosamente sostenibile. La sostenibilità di OPEM è misurabile per le relazioni che intrattiene con le Associazioni, con le Istituzioni, con le persone che hanno a cuore la propria città, le proprie scuole, i luoghi storici. Questa è OPEM, tutti compatti nel mantenere una buona reputazione insieme a tanti altri imprenditori.

“Ed è per continuare questa filosofia imprenditoriale che OPEM – spiega la General Manager Ombretta Sarassi – vuole contribuire al processo di crescita delle squadre di calcio femminili, perché siamo sicuri che è e sarà un grande valore aggiunto al mondo del calcio. L’impegno delle donne e il loro senso di responsabilità è sempre più percepito e visibile nella nostra città, quindi il sostegno di OPEM è basato su questo principio di crescita rompendo gli schemi tradizionali”.

Il Managing Director del Parma Calcio 1913 Jaap Kalma esprime con queste parole la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Fin dal suo arrivo il presidente Kyle Krause ha manifestato un forte interesse per il calcio femminile, che si è poi concretizzato negli investimenti fatti questa estate per assicurare alla prima squadra un’allenatrice di prima fascia come Ilenia Nicoli, che tra l’altro per la prima volta nella storia del Parma è donna, e calciatrici che possano aiutarci a cominciare un percorso di ascesa. E’ bello sapere che siamo affiancati in questo progetto da OPEM, una importante azienda del territorio che si è distinta a livello internazionale, guidata da una top manager come Ombretta Sarassi. OPEM ha contribuito alla rinascita del Parma Calcio: il legame è solido grazie alla condivisione di valori ed obiettivi comuni, siamo dunque felici che il suo prestigioso brand appaia sulle casacche della Prima Squadra Femminile del Parma che per la prima volta avranno con OPEM un main sponsor dedicato”.