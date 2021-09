A Terni per riscattarsi subito ma torna l'incubo-covid

La serie B ti aspetta: è vero, ma è meglio non abusare del detto. Il Parma nel 2018 è riuscito a piazzarsi secondo e quindi a salire in A senza passare dai play off pur avendo perso ben dieci partite. Le sconfitte però è meglio centellinarle e dopo un ko bruciante come quello dell'altra sera con la Cremonese è consigliabile riscattarsi subito. La gara di stasera a Terni potenzialmente è perfetta perché propone un avversario sulla carta assai più debole e per di più con la necessità di fare punti, anche se il pareggio in extremis a Monza ha regalato una boccata d'ossigeno alla squadra e soprattutto a Cristiano Lucarelli, a cui pure il presidente Bandecchi ha pubblicamente promesso fiducia illimitata.

Il gap però, come detto, è sulla carta. Probabilmente Maresca non cambierebbe neppure uno dei suoi titolari con quelli della Ternana (però c'è quel Donnarumma che sa darci fastidio...) ma questa differenza va poi dimostrata sul campo dove fattori come la grinta, la corsa, l'organizzazione di gioco spesso riescono ad attenuare, se non a colmare, il dislivello.

Domenica sera il Parma è stato disarmante e non per nulla un pubblico un po' diradato (oggi saranno 67 i tifosi al seguito) ma sempre assai esigente come quello del Tardini ha fischiato sonoramente già nell'intervallo.

Magari Buffon e compagni si saranno presi anche qualche fischio represso per dieci mesi la scorsa stagione ma certamente il dissenso popolare in questi termini è spesso costruttivo, anche perché invece abbiamo toccato con mano quanto l'atmosfera ovattata delle porte chiuse abbia nuociuto al Parma di D'Aversa, Liverani e ancora D'Aversa.

Ecco allora che la squadra oggi è chiamata a una reazione convincente. Oltre allo spessore della Ternana però potrebbero mettere il bastone fra le ruote le assenze di Schiattarella e Man. Il play s'è fatto male domenica mentre Il romeno non è tra i convocati e potrebbe essere il calciatore risultato positivo al test covid svolto ieri. Il club nel dare notizia della positività asintomatica di un suo giocatore non ha dato il nome, per cui la deduzione è nostra, ma potrebbe essere anche uno degli indisponibili.

Maresca ha ventilato la possibilità di fare turn over visto il trittico in corso ma se ha qualche scelta è in difesa dove Danilo potrebbe anche rifiatare avvicendato da Valenti o Delprato. Anche in attacco c'è da vedere se Tutino potrà partire dal 1' o se toccherà ancora a Inglese dopo i 90' filati di domenica. Al posto di Man dovrebbe giocare Correia ma ricordando che Mihaila era uscito per crampi con la Cremonese ecco che anche il giovane Iacoponi può avere una chance e sulla sua scia spera di debuttare Bonny. Chiunque giochi, comunque, l'imperativo è vincere.