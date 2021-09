Ternana-Parma

Finisce, dopo un minuto di recupero, il primo tempo. Poche scintille, le uniche sono di marca Ternana nella prima parte della frazione. Il Parma ha fatto il gioco per buona parte dei primi 45' ma non ha sfondato. Ha provato ad attendere i rossoverdi concedendo spazio e minuti di "regia" di gioco. Ma il match si è addormentato. I crociati non hanno tirato in porta. Da segnalare la bellissima parata di Colombi nei primi minuti su colpo di testa in tuffo di Proietti. Per quanti si è visto, 0-0 giusto.

45' Ultima azione del match crociata, la difesa ternana c'è

43' Da minuti il Parma non si faceva vedere in area ternana: crossa di Brunetta, Inglese murato dai difensori

42' Gioco spezzettato

40' Altro fallaccio di Ghiringhelli su Brunetta: ammonito il rossoverde

39' Fallaccio (ginocchiata su caviglia) di Delprato su Furlan: ammonito

38' Tiro crossa per la Ternana con il capitano, fuori

32' La partita si è addormentata a centrocampo

29' Contropiede della Ternana, Falletti scatta ma la palla filtrante per lui è intercettata tempestivamente da Cobbaut

28' Da 5' il Parma non arriva nella trequarti ternana

26' Lucarelli (Cristiano) e Maresca, i due allenatori sono in piedi a dare le indicazioni ai giocatori

23' Brunetta s'incunea nell'area ma la difesa chiude con ordine

22' Si gioca a centrocampo. Il Parma fa il gioco

18' Ancora Ternana: i padroni di casa interrompono le trame offensive del Parma e partono in contropiede. Furlan calcia male e Colombi blocca senza problemi

17' Altro tocco sbagliato difensivo del Parma (vedi match precedente contro la Cremonese) con Sohm. Proietti è troppo egoista e non vede i compagni liberi in area. Il Parma fa sua la palla

15' Bella azione del Parma, con cambio di gioco dalla parte opposta: crossa al centro di Correia, troppo alto per Inglese

11' Bella progressione di Mihaila, dentro per Inglese. Palleggio di classe di testa dell'attaccante crociato ma al momento del colpo decisivo, Sorensen allontana

9' Il Parma fa il gioco, ma la Ternana è pericolosissima:tre tocchi ed è in area. Cobbaut spazza non senza difficoltà

7' Prima occasione di marca Ternana: Proietti in tuffo riesce a centrare la porta. Super colpo di reni di Colombi che allontana

6' Intervento di Colombi in tuffo sulla linea di fondo: palla fuori, angolo per la Ternana

3' Primi applausi per Palumbo. tiro da fuori, palla a scendere: alta

Le formazioni

Il Parma ha reso noto i titolari per la sfida di Terni: a sorpresa non c'è Buffon tra i pali ma Colombi.

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Ghiringhelli Sorensen, Capuano, Martella; Koutsoupias, Proietti, Palumbo; Falletti, Donnarumma, Furlan.

A disposizione: Vitali, Krapikas,Kontek, Mazzocchi, Capone, Paghera, Partipilo, Peralta, Defendi, Salzano, Agazzi, Boben.

Allenatore: Lucarelli.

PARMA (4-1-4-1): Colombi; Delprato, Danilo, Cobbaut, Coulibaly; Sohm; Correia, Brunetta, Juric, Mihaila; Inglese.

A disposizione: Buffon, Turk, Dierckx, Iacoponi, Tutino, Benedyczak, Zagaritis, Busi, Valenti, Bonny.

Allenatore: Maresca.