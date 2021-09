Cade dal balcone mentre sistema una tenda, è morta a Genova la moglie dell'ex del Parma Perotti

Un drammatico incidente domestico è costato la vita stamattina ad Angela Maria Gattavara, 73 anni, pensionata e moglie dell’ex giocatore del Parma anni '70 ed ex allenatore del Genoa, Verona e Livorno, Attilio Perotti. L’anziana è caduta dal quarto piano di un’abitazione a Genova Quinto, in via Fabrizi. La donna, secondo quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe salita su una scala per sistemare una tenda malfunzionante quando avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitata dal balcone sul giardino interno per morire sul colpo. Perotti arrivò al Parma nel 75 nell'ambito del trasferimento di Fabio Bonci al Genoa. Il Parma all'epoca era in serie C. In crociato rimase due stagioni. E in crociato diede l'addio al calcio giocato prima di intraprendere la carriera di calciatore.

