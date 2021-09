Contro il Pisa i Boys pronti a tornare nella Nord

"Abbiamo passato un lungo periodo senza stadio ed ora il ritorno nella nostra Curva sembra sempre più vicino", un messaggio per annunciare l'avvio della campagna tesseramento per questo campionato e un ritorno. Il momento è delicato e in questi momenti il tifo della Nord è importante. Domenica, contro il Pisa, i Boys tornano in curva. Avevano deciso di non partecipare alle partite per protestare o contestare la scelta presa nel pacchetto di misure anti-covid limitando la presenza negli stadi: "Tutti o nessuno" la loro linea. A proposito, per chi volesse aderire al gruppo o rinnovare: la tessera costa 30 euro, 10 per i minorenni. Contatare il gruppo sul profilo dei Boys-Crusaders o passare in sede (zona via Spezia) il martedì o il giovedì dalle 21:00 alle 24:00.