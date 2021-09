Parma contro il Pisa senza Man e Danilo, anche lui positivo

Per la partita di domani Maresca dovrà fare i conti con due assenze importantissime: dopo Man anche Danilo resta fuori dalla lista dei convocati, molto probabilmente perché anch'egli positivo al Covid. Questo il comunicato della società:

"Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato in vista della gara contro il Pisa ha dato esito positivo per un componente del gruppo squadra: si tratta di un calciatore, asintomatico. I test a cui sono stati sottoposti i restanti membri del gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo. Il gruppo squadra sta seguendo come da protocollo tutte le normative previste dalle autorità sanitarie e federali".

Al termine dell’allenamento di oggi, Mister Enzo Maresca ha convocato per la gara contro il Pisa, in programma domani alle 16:15 allo stadio “Tardini” di Parma e valida per la sesta giornata del campionato di Serie BKT 2021/22 i seguenti 22 calciatori:

Portieri: Buffon, Maliszewski, Turk.

Difensori: Busi, Cobbaut, Coulibaly, Delprato, Dierckx, Valenti.

Centrocampisti: Juric, Schiattarella, Sohm, Traore, Vazquez.

Attaccanti: Benedyczak, Bonny, Brunetta, Correia, D. Iacoponi, Inglese, Mihaila, Tutino.