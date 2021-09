Parma-Pisa 0-1

Diretta radio

SECONDO TEMPO

50' Il Parma ha iniziato il secondo tempo come aveva finito il primo: in attacco.

Subito un'azione per parte che non trovano però la conclusione in porta.

Si riparte

PRIMO TEMPO

Finisce così il primo tempo con il Pisa in vantaggio 1-0.

Crociati infuriati per un fallo non dato a Correia steso da un avversario.

45' Tiro di Gucher da lontanissimo con palla che finisce di un soffio fuori dal sette alla sinistra di Buffon.

39' Tiro cross di Mihaila che si perde sul fondo.

38' Ammonito Nagy per fallo a centrocampo.

37' Brunetta prova il tiro dal limite dell'area ma non dà forza al pallone che finisce fra le braccia di Nicolas.

Rivista l'azione alla moviola la spinta ai danni del rumeno appare netta anche se non fortissima e Mihaila ha accentuato un po' la caduta, ma il rigore sembrava essere netto.

33' Mihaila va giù in area piccola ma l'arbitro lascia correre e il Var non interviene nonostante la spinta del difensore fosse netta.

Il Parma ora ha preso campo e sta giocando nella metà nerazzurra.

27' Ammonito anche Vazquez.

27' Quarto calcio d'angolo consecutivo per il Parma: Caracciolo salva sulla linea sul colpo di testa di un crociato. dopo che Nicolas aveva parato sulla deviazione di Tourè.

25' Punizione da quasi 30 metri per il Parma per fatto su Vazquez. Il tiro di Brunetta è deviato in angolo.

23' Il Parma cerca di reagire e si butta in avanti ma non riesce ad andare al tiro in porta.

20' Juric non ce la fa e lascia il posto a Correia.

18' Due corner consecutivi per il Pisa, l'ultima conclusione finisce a lato.

17' Il Pisa attacca ancora, il Parma si difende a fatica.

Il Parma è apparso da subito in palese sofferenza e il gol dei toscani non è arrivato di certo inaspettato.

14' PISA IN VANTAGGIO Sul crossa dalla sinistra Lucca, colpevolmente lasciato solo, da due passi batte Buffon_ 0-1

12' Ammonito Delprato per un fallo a centrocampo.

10' La risposta del Parma porta la firma di Juric al quale però non riesce la deviazione vincente sotto porta su crossa di Mihaila.

9' Grande parata di Gigi Buffon sul colpo di testa ravvicinato di Sibilli. Il Parma soffre.

6' Pisa in avanti: crossa dalla destra e colpo di testa sopra la traversa.

Subito una punizione per il Parma che non porta però nessun frutto.

La partita inizia sotto una forte pioggia

Maresca affronta il Pisa con la formazione prevista, unica novità il ritorno in squadra di Schiattarella a centrocampo. In porta Buffon, difesa a quattro con Delprato, Cobbaut, Valenti e Coulibaly; a centrocampo Juric, Schiattarella e Vazquez; in attacco Mihaila, Tutino e Brunetta.

