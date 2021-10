Spal-Parma

45' Conclusione dalla distanza di Crociata, rimbalzo pericoloso, ma Buffon blocca

44' Angolo del Parma.nervosismo in area stra spintoni e proteste. La palla rimbalza nell'area piccola ma la difesa della Spal salva

41' Ammonito Tripaldelli per fallo su Schiattarelle

40' La difesa del Parma respinge due incursioni della Spal. Palla a Colombo da posizione defilata ma pericolosissima. Sassata, Juric ci mette la gamba e salva

38' La Spal ha preso in mano il pallino del gioco per cercare il pareggio. Il Parma sembra gestire bene il forcing biancoazzurro

34' Primo giallo a Viviani per un fallo discutibile a centrocampo su Viviani

31' Parma in contropiede, 4 contro 2, Coulibaly appoggio al centro da dimenticare

29' La Spal subisce il colpo. Brunetta si defila sulla sinistra e calcia: palla ad effetto, fuori di pochissimo

27' Il Parma reagisce. Un paio di incursioni mura5e dalla difesa spallina. Da una di queste nasce il vantaggio: Brunetta s'incunea, respinto, palla a Tutino che non ci pensa un attimo e spara una bordata dalla distanza. Imparabile

26' Parma in difficoltà. Latte Lath trova spazio dalla distanza, copertura non delle migliori, Buffon blocca

25' Delprato tocca verso Buffon, ma il tiro è debole e sbagliato. Colombo s'inserisce e diventa pericoloso. Ma Buffon fa sua la palla

22' Prima parte del tempo andata. Nessun brivido. Solo un tiro di Colombo, un paio di incursioni di Spal e altrettante del Parma.

20' Primo tiro in porta: è della Spal. Colombo dalla distanza, debole, Buffon Blocca senza problemi

18' Questa vola è Vazquez che intercetta il pallone a centrocampo. Neanche il tempo d'impostare che viene sgambettato.

15' Palla persa dal Parma a centrocampo in fase d'impostazione. La Spal riparte in contropiede pericolosamente, ma la difesa crociata si salva in angolo

12' Lancio lungo per Mihaila, Dickmann salva sul fondo: primo angolo della partita per il Parma.

9' Botta alla gamba per Schiattarella, massaggiatore e medico in campo

6' Classico inizio con il Parma a far girare il pallone per cercare lo spazio e il momento per colpire. La Spal attende per ripartire

2' Buffon intercetta un passaggio della Spal

Il Parma, oggi a Ferrara, gioca con la maglia nera "contro ogni razzismo". Attacca da destra verso sinistra

Segui la diretta di Spal-Parma su Radio Parma

Maresca non cambia e sceglie la vie delle conferme

SPAL (4-2-3-1): Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Esposito, Viviani; Crociata Mancosu, Latte Lath; Colombo.

A disposizione: Seculin, Melchiorri, Zuculini, Mora, Ellertsson, Seck, Spaltro, Coccolo, Heidenreich, Celia, D'Orazio, Piscopo.

Allenatore: Clotet.

PARMA (4-1-4-1): Buffon; Delprato, Cobbaut, Valenti, Coulibaly; Schiattarella; Brunetta, Juric, Vazquez, Mihaila; Tutino.

A disposizione: Turk, Colombi, Balogh, Iacoponi, Benedyczak, Sohm, Busi, Traorè, Bonny, Inglese, Correia.

Allenatore: Maresca.