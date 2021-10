Primo ko del Pisa (a Crotone), Ascoli-Lecce 1-1 - Risultati e classifica

Il Crotone di Francesco Modesto ha battuto il Pisa per 2-1 (2-1) in una partita dell’8/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Ezio Scida di Crotone. I gol: nel primo tempo Mulattieri al 2' e Zanellato per i calabri al 24', Tourè per i toscani al 46'. Nel primo tempo De Vitis del Pisa si è fatto parare un calcio di rigore dal portiere di casa Contini all’8'.

Risultati

Ascoli - Lecce 1-1

Crotone - Pisa 2-1

Pordenone - Ternana 1-3

Vicenza - Reggina 0-1

Cosenza - Frosinone 1-1

Perugia - Brescia 1-0

Como - Alessandria (ore 18.30)

Cremonese - Benevento (17/10, ore 14)

Parma - Monza (17/10, ore 16.15)

Cittadella - Spal (17/10, ore 20.30)

La classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Pisa 19 8 6 1 1 16 6

Lecce 15 8 4 3 1 13 8

Cremonese 15 7 5 - 2 10 5

Brescia 14 7 4 2 1 19 12

Ascoli 14 8 4 2 2 13 11

Reggina 13 8 3 4 1 8 7

Benevento 12 7 3 3 1 11 6

Cittadella 12 7 4 - 3 9 10

Frosinone 10 7 2 4 1 8 5

Perugia 10 7 2 4 1 8 5

Cosenza 10 7 3 1 3 7 9

Ternana 10 8 3 1 4 11 14

Parma 9 7 2 3 2 12 10

Monza 9 7 2 3 2 7 8

Spal 8 7 2 2 3 12 9

Crotone 7 8 1 4 3 11 16

Como 6 7 1 3 3 8 11

Alessandria 4 7 1 1 5 9 16

Vicenza 3 8 1 - 7 8 15

Pordenone 1 8 - 1 7 5 22