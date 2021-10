Maresca: "La strada è quella giusta". I fischi? Tifosi rammaricati come noi"

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Parma Enzo Maresca: "Abbiamo creato tantissimo, soprattutto nel primo tempo, dove meritavamo di chiudere in vantaggio. L'ho detto anche ai ragazzi: c'è da essere orgogliosi perché quando si gioca così creando tanto e concedendo praticamente nulla, c'è poco da rimproverarsi". La B è lunga: "Si, il cammino è lungo, probabilmente ci manca qualche punto, sia oggi che a Ferrara. Il cammino è quello giusto, ma con i punti si lavora con più entusiasmo. Andiamo avanti perché la strada è quella giusta".



Fischi: "No, credo che i tifosi abbiano accompagnato la squadra fino all'ultimo secondo, incitandola ed incoraggiandola. Poi logicamente a fine gara quando non riesci a vincere ed in più giocando per una ventina di minuti con un uomo in più, il rammarico c'era per loro come per noi. Comunque nelle quattro gare fatte qua in casa siamo sempre usciti tra gli applausi".