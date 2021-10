Parma-Monza

Vietato sbagliare. Vietato prenderle. La posizione di classifica non concede errori o passi falsi. Parma e Monza per 45 si dispongono bene in campo, pensano a studiarsi. Le occasioni, i brividi non sono mancati: tre clamorosi per il Parma, sfortunato con rimpalli non favorevoli. 10' di inerzia al Monza e 10' al Parma.

48' Mihaila s'incunea in area, ma la palla gli rimbalza male nel momento di calciare

46' Che occasione! palla dentro, Man è ad un metro dalla porta vuota. Corre troppo avanti e la palla gli rimbalza sul tacco

3' di recupero (ci sta: due lunghe interruzioni e un cambio)

42' Contatto Mihaila-Donati, il romeno cade a terra sanguinante dal naso. Soccorso. Esce temporaneamente a cambiarsi la maglia. Rintra con un tampone al naso

40' Ancora Monza, Colpani trova l'angolo

39' Azione tambureggiante del Monza, che non trova spazio per colpire. Il Parma si rifugia in angolo

36' Man, bordata dalla destra: fuori di poco. Subito dopo ammonito Mazzitelli per un fallaccio si Schiattarella

34' Bella incursione di Coulibally dalla sinistra si accentra, ma il tocco in area è poco preciso

31' Osorio rischia grosso con un controllo non preciso. Rimedia

30' Mihaila fa tutto bene (s'incunea in area saltando tre avversari), ma l'ultimo tocco non è preciso: palla di pochissimo a lato

28' Bellissima palla di Schiattarella dentro per Delprato, tocco a Man, il romeno si gira: palla alta di poco

27' Fiammata del Parma sull'asse Tutino-Man: il Monza controlla

25' Dopo un momento di gioco frenetico, ora la due squadre giocano a centrocampo

21' Si gioca da una parte all'altra del campo

21' Mihaila porta a spasso la difesa del Monza, si libera, tiro a giro un po' lento: Di Gregorio para

20' Monza ancora in avanti. Il Parma mura e riparte

18' Tutino lanciato in contropiede, fallaccio di Marrone: "solo" giallo.

17' Momento del Monza: disimpegno sbagliato del Parma, il Monza è lì. Ma Buffon rimedia. Azione subito dopo, ancora Monza che con Valoti spara una bomba: ancora Buffon in angolo.

12' Gioco fermo. Scozzarella è a terra in lacrime. Barella in campo. Sostituito da Valoti. L'infortunio sembra serio

11' Bella azione del Parma in contropiede, ma il tiro cross di Man, con palla ad un metro dalla porta è spazzata

9' Cobbaut, controllo leggero con la coscia in area: rischia il pasticcio. Rimedia subito

8' Contropiede Parma con Mihaila. Fermato in velocità

6' Mihaila, Man Tutino, murato. Angolo Parma. Palla ancora fuori, di nuovo angolo

2' Cross in area del Monza, Buffon esce e fa sua la palla

Circa 400 i tifosi del Monza attesi al Tardini, oggi riaperto al 75%

Le formazioni

PARMA (4-1-4-1): Buffon; Delprato, Cobbaut, Osorio, Coulibaly; Schiattarella; Man, Juric, Brunetta, Mihaila; Tutino.

MONZA (4-4-2): Di Gregorio; Donati, Sampirisi, Marrone, Carlos Augusto; Pedro Pereira, Barberis, Mazzitelli, D'Alessandro; Dany Mota, Gytkjaer

Diretta su Radio Parma