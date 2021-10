Buffon: "Gioco come 15 anni fa, non penso al ritiro"

"Non penso alla data del ritiro, e sono onesto, nel senso che io, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo o due, vivo una condizione di benessere fisico e mentale per cui vado in campo e le cose mi riescono facili, come mi riuscivano dieci o quindici anni fa". Tornato a Parma, Gigi Buffon non ha alcuna voglia di appendere i guantoni al chiodo e si augura che la pensi così anche un vecchio compagno di battaglie, Giorgio Chiellini. "Ormai comincia ad essere grande, però poi quando va in campo è sempre due spanne sopra gli altri, e allora non capisco quale sia la motivazione per cui dovrebbe smettere di giocare - dice in un’intervista a Prime Video - Come dico sempre: i bravi maestri e professori non dovrebbero mandarli in pensione. I bravi professori magari li fai insegnare un pochino di meno, ma continui a farli insegnare, perchè insegnano agli alunni". A proposito della Juve, dopo una falsa partenza i bianconeri sembrano essersi rimessi in carreggiata. "Se giocassi contro la Juve oggi penserei che è una squadra, una società, che va presa sempre con le pinze. Nel momento in cui tutti sperano e anelano che la testa della Juve sia schiacciata, tac, arriva il colpo di coda".

Anche il suo erede, Szczesny, dopo un avvio incerto, ha ritrovato sicurezza. "Viene da tre o quattro anni in cui ha fatto molto bene, in cui ha dimostrato di essere un portiere affidabile, e questo basta. Nel momento in cui ho interrotto il mio rapporto con la Juve, quella di Szczesny è stata la scelta migliore possibile sul mercato".

