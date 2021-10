Per la sfida del Granillo Maresca ha deciso di schierare il Parma con questa formazione: Buffon in porta, difesa a quattro con Osorio sulla fascia destra, Danilo e Cobbaut centrali e Coulibaly sulla sinistra. A centrocampo Juric, Schiattarella e Vazquez e in attacco tridente formato da Man, Tutino e Mihaila.

