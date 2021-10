La Covisoc indaga su plusvalenze sospette

Un altro ciclone starebbe per abbattersi sul calcio italiano. Questo è quanto emerge da un'inchiesta pubblicata oggi da la Repubblica e Il Tempo e rilanciata dalla Gazzetta dello Sport secondo i quali la Covisoc starebbe indagando su 62 scambi fra società che avrebbero portato a plusvalenze sospette.

Secondo la ricostruzione dei giornali in questione, la procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo su una serie di plusvalenze sospette degli ultimi due anni. È stata una verifica ispettiva sulle società quotate in Borsa da parte della Consob a provocare questav decisione . A richiamare l’attenzione sono state alcune operazioni di mercato della Juventus. In particolare desta sospetto la cessione di Pjanic al Barcellona preceduta dall'acquisto di Pereira Da Silva, Arthur e Marques. Anche il Napoli sarebbe nel mirino per l'acquisto di Osimhen.

Secondo la ricostruzione de Il Tempo, però, nel mirino degli inquirenti ci sarebbero anche alcuni scambi fra Parma e Pescara. La società crociata per il momento preferisce non commentare.