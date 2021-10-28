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serie B

Parma, contro il Cittadella Maresca rivoluziona l'attacco: Benedyczak titolare, fuori Man e Mihaila - La formazione

28 ottobre 2021, 19:00

Parma, contro il Cittadella Maresca rivoluziona l'attacco: Benedyczak titolare, fuori Man e Mihaila - La formazione