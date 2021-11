Il Brescia vince a Benevento ed è primo (con il Pisa) - Risultati e classifica

Passa all’ultimo spunto il Brescia di Inzaghi al Vigorito: 1-0 nel finale per le rondinelle dell’ex tecnico giallorosso. Decisivo l’errore di Letizia al minuto 88: scatto di Tramoni che supera Glik e da solo trafigge Manfredini per il vantaggio. Benevento al tappeto dopo un match molto equilibrato, risolto dal Brescia solo all’ultima occasione: tre punti per Inzaghi e secondo ko in campionato per la Strega.

Il Benevento cade in casa per la prima volta in campionato. E’ il Brescia dell’ex Pippo Inzaghi a fermare la corsa della strega e ad aggiudicarsi la sfida d’alta quota del torneo di serie B. Dopo un primo tempo alla camomilla è la ripresa a regalare maggiori emozioni. Passano pochi minuti ed è il Brescia ad andare vicino all’appuntamento con il gol. Dal limite Spalek calcia di prima intenzione, Manfredini con la mano di richiamo si salva in calcio d’angolo. A sei minuti dalla fine i giallorossi sfiorano il vantaggio. Lapadula serve al centro per Brignola che da pochi passi spedisce sul fondo. Al 43' arriva la doccia fredda per il Benevento. Letizia si addormenta il neo entrato Tramoni gli soffia il pallone e insacca alle spalle di Manfredini.

Risultati

Benevento - Brescia 0-1

Frosinone - Crotone

Lecce - Cosenza

Monza - Alessandria

Reggina - Cittadella

Spal - Perugia

Ternana - Como

Parma - Vicenza (ore 18)

Pisa - Ascoli (ore 18)

Pordenone - Cremonese (ore 18)

Classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Pisa 21 10 6 3 1 18 8

Brescia 21 11 6 3 2 22 14

Benevento 19 11 5 4 2 17 8

Reggina 19 10 5 4 1 12 8

Lecce 17 10 4 5 1 14 9

Cremonese 17 10 5 2 3 12 8

Frosinone 15 10 3 6 1 12 8

Perugia 14 10 3 5 2 9 7

Ascoli 14 10 4 2 4 14 14

Monza 14 10 3 5 2 9 9

Cosenza 14 10 4 2 4 11 14

Spal 13 10 3 4 3 14 10

Parma 13 10 3 4 3 13 13

Ternana 13 10 4 1 5 17 17

Como 13 10 3 4 3 12 12

Cittadella 13 10 4 1 5 10 13

Alessandria 8 10 2 2 6 11 19

Crotone 7 10 1 4 5 11 19

Vicenza 4 10 1 1 8 9 21

Pordenone 2 10 - 2 8 6 24