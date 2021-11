La diretta su Radio Parma dalle 18

24' Partita anche tra le due curve: nutrita la presenza vicentina in Curva Sud. Botta e risposta da una parte e dall'altra

22' Di Pardo (ammonito) non può che fermare fallosamente Mihaila che gli scivola via in un paio di occasioni.

19' Ranocchia si incunea nella difesa del Parma, ma Danilo mura il suo tiro

18' Parma sempre propositivo ma con meno energia: ritmo più lento

14' Mihaila non riesce a frenare la sua corsa sul fondo e va a sbattere contro i cartelloni pubblicitari. Il romeno si ferma qualche secondo per il dolore ma poi riprende.

12' Colpo di testa di Vazquez (vedi gol contro il Cittadella), ma la palla è debole. Grandi fa sua la palla

9' Ancora Brunetta: punizione dalla parte opposta di prima: palombella facile da bloccare per Grandi

10' Il Vicenza si fa vedere in avanti. Punizione, Buffon para.

7' Ancora Brunetta, parte palla al piede, cerca il tiro cross: deviato, palla in angolo. E' il primo della partita.

5' Brunetta scodella una punizione in are. Inglese di corsa non riesce ad agganciare. Grandi blocca

5' Pioggia sul Tardini e su Parma. I tifosi del Parma cantano a gran voce fin dal 1'

Parma-Vicenza ecco le formazioni ufficiali

Parma (3-4-1-2): Buffon; Osorio, Cobbaut, Danilo; Del Prato, Vazquez, Juric, Mihaila; Brunetta; Benedyczak, Inglese. Allenatore: Maresca.

Vicenza (3-5-2): Grandi; Ierardi, Pasini, Padella; Di Pardo, Proia, Taugourdeau, Ranocchia, Calderoni; Longo. Diaw. Allenatore: Brocchi.