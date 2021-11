Tutto come previsto nella formazione del Parma che affronta il Lecce senza lo squalificato Brunetta e l'infortunato Schiattarella. Questo l'unidici iniziale: Buffon in porta, Delprato e Coulibaly sulle fasce, Danilo, Osorio e Cobbaut difensori centrali; a centrocampo Juric, Sohm e Vazquez; in attacco la coppia Benedyczac-Tutino.

