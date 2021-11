Il Parma nella tana del Lecce. Dai crociati, è l'ora della verità

Quando gli si chiede se la partita con il Lecce possa essere considerata un'esame di maturità, Enzo Maresca sorride. Forse troppe volte abbiamo utilizzato questo termine, forse c'è quella voglia di superare di slancio la fase «scolastica» e passare direttamente a quella dimostrativa. Bene, allora ecco che arriva l'ora della verità per il Parma che oggi, alle 14, allo stadio Via del Mare, affronterà un Lecce agguerrito e voglioso, come i crociati, di dimostrare la propria forza oltre che desideroso di candidarsi a pieno titolo tra le pretendenti alla serie A.

L'ora della verità dunque, per capire se il processo di maturazione del Parma sia effettivamente a buon punto. Nonostante i molti problemi che anche oggi Maresca e la squadra devono affrontare. La carestia di centrocampisti, dovuta anche alle assenze di Schiattarella (infortunato) e Brunetta (squalificato); le difficoltà degli attaccanti, con Tutino e Inglese ancora non in perfette condizioni, anche se uno dei due dovrebbe giocare titolare al fianco di Benedyczak, sono tutti indicatori delle (quasi croniche) difficoltà che il tecnico crociato deve affrontare.

Ecco perché, di fronte a queste avversità ma anche ad una evidente difficoltà nella fase difensiva, anche oggi non sembra essere in discussione la difesa a tre che ha dato tranquillità e forza al comparto arretrato. Maresca va ripetendo che non è cambiato molto rispetto al progetto iniziale, ma è chiaro che questa disposizione, rinforzata anche da due esterni solitamente con caratteristiche difensive, garantisce più copertura. E sarà interessante vedere chi giocherà sulle fasce, chi saranno i «quinti»: nell'ultima gara il tecnico crociato ha inserito in questo ruolo Mihaila. Che si è messo a disposizione della squadra, cercando di fare al meglio anche la fase difensiva, nonostante il suo spirito sia quello dell'attaccante. Vedremo se oggi Maresca confermerà la scelta oppure, pensando anche all'inevitabile spinta dei quasi ventimila (così si dice) tifosi di casa, si coprirà con un difensore di ruolo come Coulibaly. Anche perché il Lecce ha un potenziale offensivo molto importante: non solo Coda, miglior bomber della B nell'anno solare 2021 (sino ad ora 17 reti), ma anche Strefezza e Di Mariano sono clienti pericolosi.

Ora della verità per tutti questi motivi: la gara di oggi propone molti livelli di lettura compreso l'abusato luogo comune dell'italica pedata che parla di carattere, determinazione eccetera eccetera... Semplicemente il Parma dovrà dimostrare di essere squadra, cosa che quest'anno è accaduta raramente. L'occasione è più che buona, il Lecce non scherza.