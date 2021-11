Il 19 novembre 1995 Gianluigi Buffon debuttava con il Parma tra i pali, fermando il Milan di Capello sullo 0-0. Erreà Sport e Parma Calcio, in occasione dell’anniversario dall’esordio, hanno deciso di rendere omaggio al calciatore, realizzando una maglia celebrativa, interpretando in chiave moderna la maglia indossata quel giorno. La speciale maglia sarà indossata dal Capitano Buffon durante la partita casalinga Parma – Cosenza in programma domenica 21 novembre 2021.

