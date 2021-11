Addio a Giovanni Colonnelli, più di 200 partite in maglia crociata

Il Parma calcio piange uno dei suoi grandi ex. Come racconta Giovanni Ferraguti in un suo post su Facebook: "Ci ha lasciato questa notte nella sua Fabriano Giovanni Colonnelli, ex calciatore del Parma. Aveva settant'anni. A Parma aveva lasciato tanti amici e tanti ricordi dopo aver disputata con la maglia crociata 218 partite dal 1971 al 1979. A fine carriera era tornato a Fabriano con la moglie Flavia, originaria di Fontanellato, alla quale porto le condoglianze delle tante persone che lo ricordano per le sue qualità sportive e di uomo".

Anche la foto che pubblichiamo è di Giovanni Ferraguti.