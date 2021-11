Anche Gabriele De Simone convocato a Coverciano

In occasione della Selezione Centro-Nord della Nazionale Italia Under 15, in programma Giovedì 18 Novembre 2021, dalle ore 10.30 alle ore 16.30, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, il Tecnico Federale Massimiliano Favo ha convocato anche il calciatore del Settore Giovanile del Parma Calcio 1913:

Gabriele De Simone (Fiorenzuola D’Arda, PC, 19.03.2007) – Difensore che si aggiunge al fratello gemello Giovanni e al portiere Leonardo TAINA, crociati già convocati nei giorni scorsi per la stessa Selezione.