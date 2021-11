Lecce, pari e primo posto (in attesa del Brescia) - La classifica

Ternana e Cittadella 1-1 (0-1) in una partita della 13/a giornata d’andata disputata sul terreno dello stadio Libero Liberati di Terni. I gol: nel primo tempo Vita per i veneti al 23'; nel secondo tempo Partipilo per gli umbri al 24'.

Alessandria batte Spal 3-2 (3-2) portata disputata sul terreno dello stadio Paolo Mazza di Ferrara. I gol: nel primo tempo Mancosu per i padroni di casa al 21', Chiarello per gli ospiti al 23', Dickmann per i ferraresi al 28', Corazza per i piemontesi al 35' e Arrighini ancora per l’Alessandria al 38'.

Frosinone e Lecce 0-0 sul terreno dello stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Ascoli batte Pordenone 1-0 (1-0) sul terreno dello stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine). Il gol: nel primo tempo Salvi al 41'.

La classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Lecce 24 13 6 6 1 21 10

Brescia 24 12 7 3 2 23 14

Pisa 22 12 6 4 2 19 11

Frosinone 22 13 5 7 1 18 10

Reggina 22 12 6 4 2 13 9

Ascoli 21 13 6 3 4 18 16

Cittadella 20 13 6 2 5 14 14

Benevento 19 12 5 4 3 18 12

Como 19 12 5 4 3 18 14

Cremonese 19 12 5 4 3 15 11

Monza 18 12 4 6 2 11 10

Ternana 17 13 5 2 6 21 20

Perugia 17 12 4 5 3 12 12

Parma 16 12 4 4 4 16 17

Spal 14 13 3 5 5 18 16

Cosenza 14 12 4 2 6 12 18

Alessandria 11 13 3 2 8 14 24

Crotone 8 12 1 5 6 13 22

Vicenza 4 12 1 1 10 10 24

Pordenone 3 11 - 3 10 8 28