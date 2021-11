La diretta di Como-Parma su Radio Parma

C'è molta attesa per questo Como-Parma tra i tifosi crociati. Nuovo allenatore per rilanciare le ambizioni, per dare una scossa alla squadra e alla piazza. Nell'ultimo caso la risposta c'è stata: al Sinigaglia il Parma sarà accompagnato da 400 tifosi. Attesa per le scelte (diverse da quelle di Maresca) di Iachini. Per la sua prima panchina crociata 4-3-1-2 e difesa rivoluzionata con Buffon Balogh, Danilo, Cobbaut e Delprato. A centrocampo, Vazquez più avanti dietro le punte. Reparto mediano con Juric, Sohm e Schiattarella. In attacco Benedyczak e Tutino

PARMA (4-3-1-2): Buffon; Delprato, Balogh, Danilo, Cobbaut; Juric, Schiattarella, Sohm; Vazquez; Tutino, Benedyczak.

Allenatore: Iachini.

COMO (4-4-2): Facchin; Vignali, Scaglia, Solini, Ioannou; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Chajia; Gliozzi, La Gumina.

Allenatore: Gattuso. I