Un bell'invito al Tardini: oggi lo Stadium Day

«Tutti al Tardini!». Con questo slogan il Parma in una nota diffusa ieri comunica una bella iniziativa di coinvolgimento dei suoi tifosi in programma oggi. «Non per sostenere la nostra squadra durante una partita - spiega il club - ma per conoscere e vivere la nostra casa in un modo diverso e in luoghi che molti non hanno ancora apprezzato, perché non sempre facilmente accessibili. Il Parma Calcio offre questa occasione con lo Stadium Day, che si svolgerà nel pomeriggio di mercoledì 8 dicembre, dalle 14 alle ore 17,30. Nell’ambito della completa apertura dello store, sarà possibile essere protagonisti di diverse iniziative. I tecnici della Parma Academy proporranno attività rivolte in particolare ai bambini e alle bambine dai cinque ai quattordici anni d’età.

Accompagnati da una guida, si potranno visitare il Museo del Parma Calcio Ernesto Ceresini, dove da alcuni giorni è stata inaugurata la mostra temporary su Gianluigi Buffon, lo spogliatoio della nostra squadra e la sala stampa. Sarà possibile farsi fotografare in campo e in panchina, oltre a incontrare Crozè, la mascotte ufficiale Parma Calcio 1913, che donerà regali e gadget. Sarà anche coinvolto per un «Meet & Greet» un giocatore della nostra prima squadra».

Nel piazzale antistante la Tribuna Petitot sarà aperto il Tardini Box, bar gestito dal Centro Coordinamento Parma Clubs, che offrirà merende e bevande calde. Si potrà entrare liberamente. Il tour dello stadio si potrà prenotare anticipatamente compilando un modulo sul sito del Parma oppure il pomeriggio dell’evento direttamente al Tardini.

Per chi arriverà in auto, sarà disponibile il parcheggio della Curva Nord. L’accesso pedonale sarà l’ingresso principale della Tribuna Petitot, a fianco di quello monumentale del Tardini.

Tutte le attività verranno svolte nel rispetto delle normative anti Covid19. Sarà obbligatorio avere il Green Pass ‘rinforzato’ (Super Green Pass), che sarà verificato agli ingressi. L'iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo.