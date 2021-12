Parma, serata di gala al Castello di Felino per ringraziare supporter e sponsor

Una serata di gala per ringraziare sponsor e sostenitori del Parma Calcio al Castello di Felino: doveva tenersi venerdì sera, ma neve e ghiaccio hanno costretto lo spostamento di un paio di giorni.

Così, questa sera, il presidente Kyle Krause e i dirigenti della società crociata hanno potuto dare il benvenuto a circa 150 ospiti nel maniero felinese.

In quella che, di fatto, è la prima occasione nella quale il presidente statunitense può celebrare in presenza questa tradizione, che per giunta anticipa di pochi giorni il compleanno numero 108 del Parma Calcio, fondato il 16 dicembre 1913.