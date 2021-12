Ancora niente vittoria per i crociati: Parma e Perugia pareggiano 1-1

Il Parma proprio non ce la fa a vincere. Oggi aveva ben giocato nel primo tempo trovando il vantaggio con Inglese e concedendo una sola occasione al Perugia ma nella ripresa subisce subito il pareggio e non è più in grado di riprendere le redini della partita. Molto deludente la prova di Vazquez che ha sbagliato moltissimo. Resta la convinzione che questa squadra non sia assolutamente in grado di combattere per la parte alta della classifica.

SECONDO TEMPO

Finisce la partita con il pareggio per 1-1.

Doppio cartellino giallo per Iachini che viene espulso per proteste.

4 minuti di recupero.

90' Murano per Matos nel Perugia che perde tempo.

Il Parma non ha né l'organizzazione né il fiato per farsi pericoloso e il Perugia non corre rischi.

Ultimi 5 minuti per sperare in una vittoria, che manca dal primo novembre.

84' Calcio d'angolo per il Parma che cerca, senza grande convinzione, il secondo gol. Ancora una volta nessun esito dal calcio da fermo come già due minuti prima sulla punizione calciata malissimo da Vazquez che oggi è irriconoscibile.

83' Entra Zanandrea al posto di Sgarbi.

80' Occasione per Correia che calcia in acrobazia dopo una respinta di Chichizola che poi para in tuffo.

79' "Pestone" di Sgarbi sul piede di Inglese che resta a terra dolorante, poi cerca di rialzarsi.

76' Doppio cambio nel Parma: fuori Rispoli sostituito da Correia e fuori Delprato che lascia spazio a Man.

Ora servirebbe un cambio di passo se si vuole vincere ma il Parma non sembra averne la capacità.

73' Esce Lisi entra Vanbaleghem, poi dentro Rosi (un ex crociato) al posto di Curado.

71' Pericolo per Buffon sulla punizione di Burrai deviata dalla barriera.

70' Il Parma non sembra avere la forza di spingere per cercare il raddoppio. Continua a giocare molto accorto.

Si scalda Felix Correia.

66' Ammonito anche Curado per fallo su Benedyczak.

64' Esce Schiattarella zoppicando, entra Juric.

64' Tiro di Delprato da molto lontano: palla altissima.

E' pronto Juric per sostituire Schiattarella.

62' Schiattarella chiede il cambio toccandosi una coscia ma per il momento resta dentro.

60' Clamoroso errore di Inglese che tira a botta sicura ma calcia di piatto centralmente e Chichizola para senza nemmeno muoversi.

59' Fallo di Danilo su Matos: ammonito anche il brasiliano del Parma.

58' Iachini decide di cambiare: dentro Benedyczak al posto di Tutino.

Ora le squadre sembrano essersi allungate e i cambi di fronte sono più rapidi.

55' Ammonito anche Delprato per un tocco con il braccio. Inutili le sue proteste. Il braccio in effetti era lungo il corpo e il tocco sembrava del tutto involontario.

51' Punizione battuta in schema ma Inglese dopo lo stop non riesce a calciare. Nulla di fatto.

50' Cartellino giallo per Burrai che stende Schiattarella che stava per entrare in area di rigore umbra.

Tutto da rifare quindi per i crociati.

Clamoroso errore di Danilo che lascia incustodito Sgarbi. La ripresa non poteva iniziare peggio per il Parma

47' GOL PERUGIA Primo angolo della partita per il Perugia e Sgarbi batte tutti e segna il pareggio: 1-1

46' Tutino tutto solo davanti al portiere si fa respingere il tiro, ma l'attaccante del Parma era nuovamente in fuorigioco.

Nessun cambio nel Parma in questo secondo tempo

Il Parma ha chiuso meritatamente in vantaggio il primo tempo. A fare la differenza è stata la freddezza di Inglese che ha trasformato la prima palla buona nel gol del vantaggio. Il Perugia ha dominato a lungo il gioco ma è stato un dominio sterile visto che ha prodotto una sola occasione da gol, ma De Luca l'ha sciupata sparando alto da due passi. Il Parma invece ha costruito due palle gol: oltre a quella trasformata da Inglese c'è stata quella di Sohm sulla quale Chichizola è riuscito a parare. Il tempo si è poi chiuso con il tiro di Delprato ma la posizione era molto defilata e non si può parlare di vera palla gol. Nel complesso il Parma è apparso molto quadrato, difensivamente ben organizzato e determinato. Buffon ha corso un solo vero pericolo. Vedremo se nella ripresa i crociati sapranno mantenere questa concretezza.

PRIMO TEMPO

Non c'è recupero si va negli spogliatoi con il Parma avanti 1-0.

45' Tiro rasoterra di Delprato da posizione defilata: Chichizola blocca a terra.

44' Ultimi 60 secondi poi sarà recupero.

41' Il gioco è ancora molto equilibrato. Rispetto alla prima metà di tempo si vede un po' più di Parma al quale il gol di Inglese ha dato fiducia.

38' Brutto fallo di Sgarbi su Tutino e l'umbro viene ammonito. E' il secondo giallo della partita dopo quello a Sohm.

36' Il Var richiama l'arbitro per valutare un eventuale fallo di mano di Curado. Ma dopo la visione delle immagini si decide per il nulla di fatto.

34' Ammonito Sohm.

33' Altro contropiede ed altro errore di Vazquez che sbaglia il passaggio al centro: Chichizola blocca senza problemi.

32' La calcia lo stesso Vazquez ma la palla è completamente sbagliata e finisce direttamente in fallo laterale.

31' Vazquez sta per entrare in area ma viene steso da Segre: punizione.

Il Parma ha buon gioco nel difendersi e poi cercare di colpire ancora in contropiede. Stavolta solo un'indecisione di Vazquez ha impedito il 2-0.

28' Tutino raddoppia ma era in netto fuorigioco. Ha sbagliato Vazquez che in pieno contropiede lo ha servito troppo tardi quando il compagno era ormai oltre l'ultimo difensore.

Il Perugia ha il 65% nel possesso palla, ma il risultato premia il Parma che ha saputo trasformare una delle due occasioni avute.

24' Altra punizione per il Perugia per fallo di mano di Inglese. Sempre Burrai al tiro: palla sopra la traversa.

Dopo la rete di Inglese sono arrivate due ottime occasioni da gol, una per parte, che non sono state trasformate. Più clamoroso l'errore di De Luca rispetto a quello di Sohm.

20' Parma vicino al raddoppio: bell'azione di Sohm in area perugina; salta Dell'Orco e tira a botta sicura ma Chichizola neutralizza.

19' Clamoroso errore del Perugia!: Matos punta e salta Danilo e mette palla in area piccola dove De Luca anticipa Cobbaut e spara sopra la traversa a Buffon battuto.

Il gol non ha cambiato l'inerzia del match: è sempre il Perugia a fare la partita e il Parma chiuso in difesa. Ma ora i crociati sono in vantaggio.

17' Punizione per il Perugia: calcia Burrai dalla destra ma Buffon in uscita fa sua la sfera.

Sono bastati 11 minuti a Rispoli per far sentire la sua presenza: è stato suo l'assist per Inglese.

Spietato il Parma, che alla prima occasione è andato subito in vantaggio: un tiro e un gol per gli uomini di Iachini.

Splendida azione di Tutino che va via sulla sinistra e mette in mezzo. Il difensore perugino Lisi scivola e la palla arriva a Rispoli che calcia di prima intenzione. A centro area Inglese è lestissimo a deviare battendo Chichizola: 1-0

11' PARMA IN VANTAGGIO!

A vedere questi primi 10' sembrerebbe che sia il Perugia a giocare in casa e a volere la vittoria. Il Parma è molto chiuso e sembra voler lasciar fare la partita agli umbri per poi colpirli di rimessa. Ma al momento non ci riesce.

9' Parata in due tempi di Buffon sul tiro-cross di Falzerano.

Sono gli umbri a fare la partita, il Parma contiene ma non passa la metà campo.

Il Perugia gioca molto "alto" e pressa il Parma appena i portatori di palla crociati cominciano la costruzione del gioco.

4' Rispoli come previsto ha preso possesso della fascia destra mentre Delprato gioca sulla sinistra.

Partiti!

Per la sfida delle 14 contro il Perugia Beppe Iachini ha scelto di schierare Rispoli (appena acquistato) subito dal primo minuto. Davanti a Buffon la difesa a tre sarà composta da Osorio, Danilo e Cobbaut; a centrocampo Delprato e Rispoli giocheranno sulle fasce con Schiattarella e Sohm centrali e Vazquez dietro le punte che saranno Tutino e Inglese.