Chi vogliono i tifosi sotto l'albero?

Natale, tempo (anche) di regali da scartare. Con la riapertura della sessione di mercato alle porte, abbiamo provato a chiedere ad alcuni storici storici rappresentanti del tifo crociato cosa si augurano di trovare sotto l’albero, nei «pacchettini» confezionati dal presidente Krause.

«A prescindere dal curriculum, chi arriva qui è importante che abbia prima di tutto la voglia di onorare la maglia» è la premessa di Angelo Manfredini, leader del Centro di Coordinamento dei Parma Clubs. «Alla luce dei limiti evidenziati -prosegue - la squadra necessita di adeguati rinforzi in tutti i reparti: difesa, centrocampo e attacco. Nella zona nevralgica, giocatori del calibro di Daniele Baselli del Torino e Marco Benassi della Fiorentina potrebbero fare al caso nostro. Davanti – dice Manfredini -, Leonardo Pavoletti del Cagliari non mi dispiacerebbe affatto».

Sul profilo di Pavoletti concorda pure Giorgio Iotti del Parma Club Monticelli. «È un giocatore affidabile, di esperienza e che vede la porta» osserva il tifoso. «Certo, bisogna vedere quanto determinati calciatori, come Pavoletti ma anche altri, siano disposti a scendere di categoria. Per carità, Parma è una piazza affascinante – puntualizza Iotti – ma al momento vive una classifica deficitaria: è un ambiente che ha smarrito entusiasmo. Servono veri lottatori: in serie B, ci sono tanti giocatori semisconosciuti ma che stanno facendo cose egregie».

A stuzzicare Simone Burani del Parma Club I Danè è invece Sofyan Amrabat, finito ai margini del progetto Fiorentina. «È un centrocampista di qualità – sottolinea Burani – che mi aveva impressionato proprio qui al Tardini, ai tempi della sua militanza fra le fila del Verona. Anche in attacco c’è bisogno di qualche innesto di spessore, visto che gli elementi attuali non danno troppe garanzie in termini di prolificità. Idee? Nestorovski è un nome interessante e mi sorprende il fatto che all’Udinese stia trovando poco spazio. Ma Iachini lo conosce bene: potrebbe rigenerarlo».

Corrado Marvasi, presidente del Circolo Aquila Longhi, per il reparto avanzato del Parma a gennaio sogna «uno come Lasagna, che potrebbe certamente dare vivacità e imprevedibilità alla manovra offensiva». E poi Torregrossa della Sampdoria, «che fisicamente è ben strutturato». «Tra l’altro – aggiunge –, quando era al Brescia ha fatto tanti gol». Il problema del Parma, secondo Marvasi, «è che i giocatori non si sono ancora calati nella mentalità del campionato di B» dove «c’è da pedalare».

Da Bruno Bia, ecco, qualche consiglio per la difesa: Alex Ferrari della Sampdoria, il primo nome in cima alla lista dei desideri. «Un bel giocatore, che conosce il campionato cadetto» commenta Bia. «A questa difesa servirebbe però anche Iacoponi, che spero possa essere reintegrato: non sarà un fuoriclasse, ma il suo contributo lo ha sempre dato».

«Oltre a Ferrari, anche Goldaniga del Sassuolo potrebbe essere un candidato ideale per irrobustire la difesa» spiega Ivo Dallabona, presidente del Parma Club Collecchio. «Con Iachini stiamo già intravedendo qualcosa di diverso. Ma bisogna invertire al più presto la rotta. Nel costruire questa squadra, la dirigenza ha commesso qualche errore di valutazione. Che ora stiamo pagando caro».