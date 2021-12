Krause al Corriere della Sera: "Scrivo a Draghi per poter fare lo stadio nuovo"

Il presidente del Parma Kyle Krause ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ribadisce quanto già pubblicato dalla Gazzetta di Parma qualche giorno fa: ha scritto al presidente del consiglio Mario Draghi per poter sbloccare l'iter burocratico per il rifacimento a sue spese dello stadio Tardini. "C'è frustrazione per chi vuole investire in Italia" ha detto Krause.