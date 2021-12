Modelle per un giorno per aiutare i bambini di Help for Children

Nei giorni scorsi, al Campus si è svolta la presentazione del calendario 2022 della formazione Juniores Under 19 del Parma Femminile con protagoniste le atlete che hanno posato in luoghi e contesti diversi per rendere concreto lo slogan del calendario: «Crediamo solo nel lavoro nell’impegno e nell’organizzazione. C’è solo un modo per raggiungere grandi obbiettivi… farlo insieme».

L’iniziativa, nata spontaneamente dalle stesse ragazze, è stata promossa dallo staff tecnico allo scopo di stimolare un lavoro alternativo di squadra ma anche per dare vita ad un atto di solidarietà: l’intero ricavato della vendita del calendario (il costo a copia è di 10 euro, prenotazioni al numero 335.8400142) è l’associazione Help For Children di Parma che aiuta bambini in difficoltà in tutto il mondo.



Durante la serata, condotta da Gabriele Majo, è intervenuto il presidente di Help For Children Enrico Pelassa e c’è stata la proiezione di un video sull’attività dell’associazione.

In rappresentanza della squadra ha parlato il capitano Emanuela Linzalata: «Per noi è stata un’esperienza nuova, divertente e che, soprattutto, ci ha permesso di fare molto gruppo e conoscerci anche fuori dall’aspetto calcistico. Donando il ricavato speriamo di poter dare il nostro contributo per realizzare i progetti di questi ragazzi e speriamo che la nostra disponibilità possa essere apprezzata ma soprattutto possa portare un anche minino contributo alla società in cui viviamo».

Un ringraziamento particolare è andato allo staff, al Parma calcio, agli sponsor, alla fotografa Cristina Consigli e a tutti coloro che hanno permesso di realizzare a costo zero il calendario.

r.c.