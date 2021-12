Ultimo giorno al Parma per Kalma: «Questa città mi è entrata nel cuore»

Ultimo giorno di lavoro al Parma calcio, oggi, per Jaap Kalma. Il manager olandese, arrivato all’inizio del 2021 con l’incarico di managing director corporate, era stato voluto dal presidente Kyle Krause insieme a Javier Ribalta, nominato responsabile dell’area tecnica. «Punti di vista divergenti», è stato spiegato in un comunicato della società nei giorni scorsi, «hanno portato entrambe le parti a concordare che è meglio separarsi».

Nessuna dichiarazione sulle frizioni nate in questi mesi: Kalma si trincera dietro un cordiale ma fermo «no comment». Ma spiega invece una decisione presa con entusiasmo: la famiglia resterà parmigiana. «Questa città ci è entrata nel cuore dal primo momento – spiega –. Qui si vive bene, è una città a misura d’uomo e di bambino, si può girare a piedi o in bicicletta. Io e mia moglie abbiamo deciso di comprare casa qui perché ci fa piacere che i nostri figli vadano a scuola a Parma, crescano a Parma».

Kalma è arrivato con un background di tutto rispetto: poliglotta grazie all’esperienza internazionale (in Olanda prima, in Inghilterra poi, da vent’anni Italia), un master alla Stanford University in California, esperienze nel marketing e nel commerciale, nell’industria e nello sport in società come Unilever, Ferrari, Milan.

Ha dato da subito un impulso positivo alla parte societaria del club, in un periodo non proprio facile, tra la retrocessione in B, la pandemia, la partenza difficile di questa stagione. Si è dedicato alle strategie della società e all’implementazione di molti miglioramenti nella gestione, fra cui un nuovo sistema amministrativo, alla reintegrazione del marketing e delle vendite nel club da Parma Marketing srl, e a una revisione dell’offerta di sponsorship e hospitality.

Ha portato il progetto del nuovo stadio dall’idea originaria dello studio di architettura incaricato del lavoro al piano preliminare (che è in attesa di approvazione del Comune) e al progetto definitivo, che ormai è pronto.

Il «divorzio» è figlio di punti di vista diversi tra Kalma e il presidente Krause sulle strategie e sull’organizzazione, sicuramente «accelerato» dai risultati sportivi non all’altezza delle aspettative e dalle tensioni che sono nate. Una era legata all'aumento dei prezzi degli abbonamenti, al quale Kalma pare fosse decisamente contrario. Ma la separazione è «consensuale»: i rapporti restano cordiali. «Io sarò sempre un tifoso del Parma – dice Kalma – questo è ovvio: perché resto legato al club, ai colleghi e ai tifosi, e al progetto al quale ho dedicato con entusiasmo il mio impegno e la mia passione».

