Via al secondo tempo: 46' Parma-Frosinone 0-0

50' Vazquez parte, Lulic lo atterra: ammonito

46' Riprende il match, nessun cambio nelle due squadre

Finisce il primo tempo 0-0. Al Frosinone le due occasioni più pericolose (Buffon fa Buffon ed evita guai in tuffo su colpo di Zerbin e schiacciata di testa di Garritano, al Parma il possesso palla (54% a 44%) e il ritmo, buono, ma poco incisivo là in avanti (di Mihaila e Vazquez i colpi più pericolosi, fotocopia, con palle a scendere dal limite). Per vincere non basta.

46' Ricci trattiene Vazquez: ammonito

45' Palla a Mihaila al limite, alta.

42' Ciano mette dentro, Garritano a pochi metri dalla porta schiaccia di testa. Buffon, colpo di reni, si tuffa e in due tempi para.

38' Che offensiva! Benedyczak lancia il contropiede, tre passaggi e la palla torna al polacco al limite: tiro un po' debole.

34' Azione insistente del Parma, bordata di Benedyczak murata. Il Parma fa un giropalla rapido in area per trovare il varco: il Frosinone si salva in angolo. Nulla di fatto.

32' Zerbin parte sulla fascia, due passaggi e il pallone passa sulla fascia opposta. Sciabolata di nuovo a Zerbin che mira al secondo palo. La difesa del Parma "mura".

31' Lulic atterra Vazquez da dietro. Anche lui "graziato" dall'arbitro

26' Buffon in tuffo, che parata! Devia in angolo una palla a giro sul secondo palo di Zerbin

26' Ricci parte sulla linea di centro, Schiattarella lo atterra.

24' Che rimto il match!

22' Vazquez dal limite cerca una giocata delle sue: stop, la palla è in caduta e colpisce. Nulla di fatto

21' Altro angolo per il Parma

19' Vazquez e Mihaila in contropiede, ma il triangolo al limite dell'area non si chiude. Parma in avanti

17' Punizione di Ciano, Vazquez la devia in angolo

16' Zerbini parte in contropiede, fallo tattico di Sohm, ammonito

15' Cobbaut crossa dentro, Ricci in angolo. Il terzo

14' Punizione dalla trequarti per il Parma, il Frosinone si difende in angolo. Il secondo per i crociati

13' Szyminski ammonito

12' Poco alla volta, il Parma cresce. Altra manovra offensiva nella metà campo del Frosinone

10' Il Parm si fa vedere nella metà campo del Frosinone e guadagna un angolo.

8' Nessun brivido al Tardini, il Frosione è un po' più propositivo, il Parma è in fase di studio.

3' Il Frosinone manovra

Parma in campo con la maglia crociata, Frosinone in divisa completamente gialla.

Il ricordo di Michelotti

Prima dell'inizio del match, il capitano del Parma, Gigi Buffon, donerà un mazzo di fiori al direttore di gara Di Martino: un gesto simbolico per ricordare Alberto Michelotti, la celebre "giacchetta nera" parmigiana scomparsa martedì (leggi).

Ecco le formazioni

Dopo un mese si torna a giocare. Tra rinvii e campionato "spezzato" quella di stasera, per il Parma è la partita della ventesima giornata. Si gioca alle 20:30.

Parma (3-4-1-2): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Schiattarella, Sohm, Costa; Vazquez; Mihaila, Benedyczak. Allenatore: Iachini.

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Gatti, Szyminski, Barisic; Lulic, Ricci, Boloca; Zerbin, Ciano, Garritano. Allenatore: Grosso.