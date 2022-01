Parma, stasera al Tardini (inizio 20,30) c'è il Frosinone

19 dicembre-21 gennaio: 33 giorni dopo si torna al calcio giocato. Finalmente. Nonostante la pandemia, nonostante le restrizioni per i tifosi (ammessi in 5mila al Tardini), nonostante gli ultras abbiano già dichiarato che non entreranno. Nonostante tutto, finalmente è Parma-Frosinone: al Tardini, alle 20,30, finalmente.

C'è tanta curiosità per vedere in campo questo Parma che, di fatto, ha effettuato una seconda preparazione con il suo secondo allenatore in stagione, tutti pronti per affrontare la seconda parte di stagione. Inizia stasera il girone di ritorno, al Parma manca il turno saltato (due volte) con il Crotone (si recupera domenica 30 gennaio); il Frosinone, al rientro in campo nello scorso week-end, viaggia alla «pari». Un Frosinone che, nonostante alcune assenze, alla ripresa del campionato si è permesso di strapazzare la capolista Pisa a domicilio. Parma avvisato. Fra i crociati mancherà Brunetta, che non compare nella lista dei convocati diramata stamattina. Recuperato invece Coulibaly regolarmente convocato.

Al termine dell’allenamento di oggi Giuseppe Iachini ha convocato per la gara contro il Frosinone, in programma questa sera alle ore 20:30 allo stadio “Tardini” di Parma e valida per la ventesima giornata del campionato di Serie BKT 2021/22 i seguenti 25 calciatori:

Portieri: Buffon, Colombi, Turk.

Difensori: Circati, Cobbaut, Costa, Coulibaly, Danilo, Delprato, Osorio, Rispoli, Zagaritis.

Centrocampisti: Bernabè, Cassata, Juric, Schiattarella, Sohm, Traore, Vazquez.

Attaccanti: Benedyczak, Bonny, Inglese, Man, Mihaila, Tutino.