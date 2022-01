Il Pisa è in difficoltà, in testa vince solo il Monza - Risultati e classifica

Dopo due gare senza successi torna a vincere il Monza e lo fa per 1-0 allo U-Power Stadium contro una Reggina sempre più in crisi. Primo tempo senza particolari emozioni. Tanto gioco a centrocampo, con il Monza che cerca il vantaggio, senza riuscire però ad impensierire Turati. Gli ospiti sostenuti da una tifoseria eccezionale, bene in difesa e a centrocampo, meno in fase conclusiva. Al 12' cross di Sampirisi per D’Alessandro che conclude alto. Al 24' D’Alessandro mette al centro per Mazzitelli che conclude debolmente fra le braccia del portiere. Al 38' errore in fase difensiva della Reggina che regala palla a Mota Carvalho, la conclusione dai 25 metri si stampa sul palo. Avvio di ripresa con il Monza in pressing in cerca del vantaggio: al 47' su palla d’angolo Carlos Augusto e al 50' Mazzitelli sbattono contro Turati, che nulla può però al 51' quando Mota Carvalho perfeziona in rete un’azione avviata da D’Alessandro. Locali che insistono in attacco: al 55' Sampirisi grazia la Reggina sparando alto da pochi passi. Al 63' Colpani va in rete, Camplone dapprima convalida, poi richiamato dal Var annulla per un fallo di Mota Carvalho. Il Monza cerca sino alla fine il raddoppio, ma deve fare i conti con una difesa ospite che ha ben figurato e limitato il passivo a un solo gol.

Davide batte ancora una volta Golia. L'Alessandria supera per 2-0 il Benevento tornando alla vittoria dopo più di un mese di inattività tra sosta natalizia e gare rinviate a causa del Covid. Partita quasi perfetta per la squadra guidata da mister Moreno Longo che approccia nel modo migliore un’avversaria sulla carta molto più quotata di lei. Le streghe sembrano subire la partenza intensa e rabbiosa dell’Alessandria che in diverse circostanze va vicina al gol. Il vantaggio arriva così al 38' del primo tempo con Lunetta bravo a saltare Letizia e trafiggere Paleari sul secondo palo. A nulla serve il cambio fatto a inizio ripresa da Caserta che butta nella mischia un pimpante Forte per uno spento Moncini. E’ infatti ancora una volta l'Alessandria a trovare la strada del gol, questa volta con Chiarello. Al 54' Vogliacco pasticcia in difesa e il centrocampista offensivo grigio non perdona trovando il raddoppio. La reazione del Benevento sta tutta al 72' quando Forte colpisce un palo a Pisseri battuto. Con la migliore prestazione della stagione l’Alessandria trova così tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Il Benevento dal canto suo rallenta il proprio inseguimento a Brescia e Pisa nelle prime due posizioni.

La cura Venturato sembra funzionare e dopo il Benevento la Spal ferma anche il Pisa (la vittoria manca da oltre quattro mesi, dal 21 settembre dello scorso anno, 3-2 al Vicenza). Il pareggio per 0-0 sta stretto ai padroni di casa che hanno colpito una traversa con Mancosu al 42' ed un palo interno con un colpo di testa di Finotto al 18' della ripresa oltre ad aver creato almeno altre tre occasioni da rete con Colombo, Finotto e Mancosu. Il Pisa ha pensato soprattutto a difendersi creando in pratica una sola occasione al 19' della ripresa sventata alla grande da Thiam. Troppo poco per pensare di portare a casa l’intera posta. Spal apparsa in buona condizione fisica con alcuni elementi che hanno disputato una buona prestazione. I biancazzurri hanno lottato con grinta e determinazione dimostrando anche buone trame di gioco. I nerazzurri pisani non sono parsi al top della forma e le scorie della sconfitta interna patita contro il Frosinone evidentemente non sono state ancora smaltite.

20^ GIORNATA

Parma - Frosinone 0-1

Alessandria - Benevento 2-0

Brescia - Ternana 1-1

Como - Crotone 1-1

Cosenza - Ascoli 1-3

Monza - Reggina 1-0

Spal - Pisa 0-0

Perugia - Pordenone ore 16.15

Vicenza - Cittadella domenica ore 16.15

Lecce - Cremonese domenica ore 18.30

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Pisa 39 20 11 6 3 27 15

Brescia 38 20 11 5 4 33 21

Benevento 35 20 10 5 5 33 20

Cremonese 35 19 10 5 4 29 17

Monza 35 20 9 8 3 28 21

Lecce 34 18 9 7 2 30 15

Frosinone 34 20 8 10 2 32 18

Ascoli 32 20 9 5 6 29 27

Cittadella 29 18 8 5 5 21 18

Perugia 28 19 6 10 3 21 18

Como 26 20 6 8 6 26 25

Ternana 24 20 6 6 8 30 32

Parma 23 19 5 8 6 21 22

Reggina 23 20 6 5 9 16 27

Spal 22 20 5 7 8 23 27

Alessandria 20 19 6 2 11 21 29

Cosenza 16 19 4 4 11 16 32

Crotone 12 19 2 6 11 21 33

Pordenone 8 19 1 5 13 15 38

Vicenza 7 17 2 1 14 15 32