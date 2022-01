Parma-Simy, siamo alla firma

20 gol l'anno scorso in A con il Crotone è un bel biglietto da visita. C'ìè anche una rovesciata nel 2018 contro la Juve, strepitosa. Il passaggio alla Salernitana in estate. Quest'anno 18 presenze ed un gol. Dopo le voci dei giorni scorsi (non è mancata la concorrenza) Simeon Tochukwu Nwankwo, detto Simy è alla firma con il Parma. Un colpaccio per Krause e lo staff crociato. Nigeriano nel giro della nazionale del suo Paese, ha 29 anni ed è una punta centrale.