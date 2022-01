Il Lecce batte il Vicenza 2-1 e vola in testa a 40 punti - La classifica

Nel recupero della 18a giornata della serie B, il Lecce ha battuto 2-1 il Vicenza. Decisive le reti di Listkowski e Coda nel primo tempo, nel finale di gara la rete dei veneti con Meggiorini. I salentini balzano in testa alla classifica con 40 punti.

Missione compiuta. doveva vincere per conquistare la vetta della classifica ed il Lecce è stato di parola: ha battuto il Vicenza per 2-1 ed ha ottenutO il primo posto in classifica. Con il successo sul Vicenza, il Lecce di Baroni ha collezionato 40 punti e conquistato anche la terza vittoria di fila. Un simile primato il Lecce in serie B non l'aveva mai conseguito: ci è riuscito quest’anno, confermando di essere una squadra di ottimo livello. Contro il Vicenza si è visto in azione il vero Lecce nel primo tempo quando ha segnato due reti molto belle: la prima con Listkowski (migliore in campo) e l’altra con il bomber Coda, al 38'. Nella ripresa i salentini hanno badato essenzialmente a conservare il doppio vantaggio. E così non hanno forzato il ritmo ma si sono limitati a tenere a bada solo gll attaccanti vicentini. Sul finire della gara però un errore di Dermaku ha permesso a Meggiorini di accorciare le distanze. Il Vicenza ha spinto con la forza della disperzi9one nel tentativo di raggiungere il pari. Ma era troppo tardi.

Classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Lecce 40 20 11 7 2 34 17

Pisa 39 20 11 6 3 27 15

Brescia 38 20 11 5 4 33 21

Benevento 35 20 10 5 5 33 20

Cremonese 35 20 10 5 5 30 19

Monza 35 20 9 8 3 28 21

Frosinone 34 20 8 10 2 32 18

Ascoli 32 20 9 5 6 29 27

Cittadella 30 19 8 6 5 24 21

Perugia 28 20 6 10 4 21 19

Como 26 20 6 8 6 26 25

Ternana 24 20 6 6 8 30 32

Parma 23 19 5 8 6 21 22

Reggina 23 20 6 5 9 16 27

Spal 22 20 5 7 8 23 27

Alessandria 20 19 6 2 11 21 29

Cosenza 16 19 4 4 11 16 32

Crotone 12 19 2 6 11 21 33

Pordenone 11 20 2 5 13 16 38

Vicenza 8 19 2 2 15 19 37